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19:04, 13 августа 2024Мир

Пентагон отверг предварительное согласование наступления ВСУ в Курской области

Пентагон: Киев не предупреждал США о планах по вторжению ВСУ в Курскую область

Фото: Ivan Cholakov / Shutterstock / Fotodom

Киев не предупреждал власти США о планах по вторжению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Его слова приводятся на сайте американского оборонного ведомства.

«Нет, они не информировали нас заранее. Да, мы проводим консультации, обсуждаем это с ними», — ответил представитель Пентагона на соответствующий вопрос журналистов.

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Чиновник подчеркнул, что украинская сторона, применяя американские вооружения на российской территории, находится в рамках установленной США политики.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм во время визита в Киев похвалил президента Украины Владимира Зеленского за операцию ВСУ в Курской области. Парламентарий назвал наступление украинской армии «смелым и прекрасным». «Я рад, что вы нам этого не сказали и не предупредили, но сделали. Россияне уже платят цену», — подчеркнул он.

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      Глеб Бажуткин
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