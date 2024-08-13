В США сенатор похвалил Зеленского за нападение на Курскую область

Американский сенатор Грэм похвалил Зеленского за нападение на Курскую область

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) во время визита в Киев похвалил Владимира Зеленского за нападение ВСУ на Курскую область. В Москве атаку ранее назвали терактом и провокацией.

«После 2,5 лет вы продолжаете стоять на своих позициях, да и еще зашли в Россию. Мы гордимся вашим руководством», — отметил сенатор США в опубликованном в Telegram-канале офиса Зеленского видео.

По словам Грэма, он рад нападению украинской армии на Курскую область. Сенатор назвал атаку ВСУ «смелой и прекрасной».

«Я рад, что вы нам этого не сказали и не предупредили, но сделали. Россияне уже платят цену», — резюмировал сенатор.

Ранее заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель отказался комментировать действия Вооруженных сил Украины в Курской области. По его словам, Соединенные Штаты продолжают фокусироваться на том, чтобы партнеры страны на Украине получали необходимое.

Ранее на Западе назвали авантюру президента Украины Владимира Зеленского с вторжением Вооруженных сил республики на территорию России в Курскую область удачной, но только пока. Однако чем дольше украинские войска остаются внутри РФ, тем выше риски.