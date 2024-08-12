На Западе назвали рискованным длительное пребывание ВСУ на территории России

Журналист BBC Гарднер: чем дольше ВСУ остаются внутри России, тем выше риски

Авантюру президента Украины Владимира Зеленского с вторжением Вооруженных сил республики (ВСУ) на территорию России в Курскую область называют удачной, но только пока. Однако чем дольше украинские войска остаются внутри РФ, тем выше риски. Такое мнение высказал корреспондент «Би-би-си» (BBC) по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер.

«Возможно, самый большой (риск — прим. «Ленты.ру») заключается в том, что Россия развернет достаточное количество сил, чтобы окружить и отрезать украинские войска, прежде чем они успеют отойти. Крупные потери или массовый захват пленных сведут на нет все недавние успехи в укреплении морального духа украинцев», — предупредил журналист.