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22:46, 12 августа 2024Интернет и СМИ

В США высказались о решении Украины атаковать Курскую область

Аналитик Джонсон: Киев принял глупое решение пойти в атаку на Курск

Фото: Thomas Peter / Reuters

Решение Киева пойти в атаку на Курскую область при нехватке ресурсов было глупым. Такое мнение выразил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, в данный момент Украина располагает меньшим количеством оружия и рабочей силы, чем год назад. Из-за этого планирование новых операций заметно осложняется.

«Настоящий вопрос в том, есть ли у них ресурсы, рабочая сила и географические позиции, чтобы одержать победу, а у Украины этого нет, она политически мертва», — сказал Джонсон.

Украина нанесла массированный удар по Курской области утром 6 августа, обстреляв приграничный город Суджа. Затем ВСУ при поддержке танков и боевых бронированных машин атаковали государственную границу России. В последующие дни бои продолжились.

Позднее жительница Суджи Татьяна Шелехова рассказала, как долго пряталась с внучкой в подвале, ожидая возможности покинуть дом. Им также удалось бежать и оказаться в пункте временного размещения за пределами обстреливаемой местности.

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      Евгений Силаев
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