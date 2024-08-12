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13:14, 12 августа 2024Россия

Покинувшие дома жители Курской области рассказали о спасении из-под обстрелов ВСУ

Жительница Суджи рассказала, что пережидала обстрелы ВСУ с внучкой в подвале

Фото: MIC Izvestia / IZ.RU / Reuters

Жительница обстреливаемой Вооруженными силами Украины (ВСУ) Суджи Татьяна Шелехова долго пряталась с внучкой в подвале, ожидая возможности покинуть дом. Об этом женщина рассказала в беседе с aif.ru.

По словам россиянки, они ждали, что, как и обычно, обстрелы стихнут. «Но в этот раз бахало, конечно, сильно: у всех разбиты стекла, половины домов не осталось. Нам военные сказали "уходите“, потому что летят самолеты. Это было 6 августа», — поделилась она, находясь уже в одном из пунктов временного размещения (ПВР).

Кроме того, супруги Светлана и Вадим Мотко, два года назад из-за обстрелов переехавшие из Донбасса в курское Коренево, рассказали, что «в чем были, в том и бежали». Россиянка рассказала, что на их улице осталась молодая семья, которую они попросили присмотреть за хозяйством. «Собаки дерут наших гусей, а что делать? Они там одни и голодные бегают», — добавила она.

Еще одной жительнице Курской области, Марине из Волоконска, пришлось одну ночь провести в машине, после чего стало понятно, что обстрелы не прекращаются и нужно уходить. «Мы поначалу не видели опасности, я с семьей была у брата, думала, что переночуем и поедем. Сын с невесткой первыми уехали, а потом слышу хлопки. Только потом решили, что надо уезжать, забрали маму, покидая дом, никаких вещей не взяли», — сообщила она.

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Ранее житель Суджи рассказал, что услышал первые звуки обстрелов в ночь на 6 августа. Однако его семья понадеялась, что все обойдется, и попыталась заснуть. Утром они вышли на улицу, где соседи обсуждали дальнейшие действия. Россияне приняли решение покинуть город, когда родственница из соседнего Свердликово сообщила, что в село въезжают украинские танки.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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