«Царьград»: находящиеся в ПВР жители не могут связаться с родственниками

Сотни жителей Курской области были вынуждены покинуть дома из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и оказались в пунктах временного размещения (ПВР). Корреспонденты «Царьграда» пообщались с местными жителями.

По словам Алексея, первые звуки мощных взрывов они услышали в ночь на 6 августа. Семья попыталась заснуть, надеясь, что все обойдется. Однако, когда атака усилилась, они спустились в погреб. Утром они вышли на улицу, где соседи обсуждали дальнейшие действия. Позже, когда родственница из соседнего Свердликово сообщила, что в село въезжают украинские танки, семья приняла решение покинуть Суджу.

Мужчина привез в ПВР жену, троих детей и тещу, тесть покидать дом отказался. Узнать, что с ним сейчас, семья не может, так как нет связи.

Один из ПВР — санаторий, в котором разместились почти 200 человек. Директор и главврач учреждения Игорь Махов рассказал, что люди, которые поступают к ним в последние дни, очень встревожены. С ними работают психологи.