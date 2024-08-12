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12:09, 12 августа 2024Россия

Жертвы обстрелов ВСУ рассказали Мурашко о событиях в Курской области

«Царьград»: жители Курской области рассказали Мурашко об обстрелах ВСУ

Кадр: MIC Izvestia / IZ.RU / Reuters

Глава Минздрава России Михаил Мурашко побывал в больницах Курска, где поговорил с жителями, пострадавшими в результате обстрелов украинскими войсками. Министру рассказали о зверствах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников, пишет «Царьград».

По словам одной из пострадавших, они с родственниками прорывались из Суджи на двух легковых автомобилях, однако попали под обстрел. Украинские бойцы обстреливали мирное население «без разбору», продолжая наносить удары даже после того, как машина слетела в кювет. Женщина получила ранение в плечо, загородив собой племянника. Ее супруг не выжил, а брат получил ожоги, сейчас он находится в больнице. Также министр выслушал женщину-врача скорой помощи, которую ранили во время эвакуации.

«Царьград» отмечает, что эвакуированные жители, помимо больниц, находятся в пунктах временного размещения (ПВР). Один из них — санаторий, в котором разместились почти 200 человек. Директор и главврач санатория Игорь Махов рассказал, что люди, которые поступают к ним в последние дни, очень встревожены. С ними работают психологи. Он заверил, что находящиеся в пункте обеспечены всем необходимым, чувствуют поддержку всех граждан страны: гуманитарная помощь поступает постоянно. Более того, собираются приехать даже артисты местного театра.

Ранее депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев посетил Курскую область, которая подверглась атаке ВСУ. После посещения российского региона он раскритиковал возведенную там линию обороны.

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