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11:35, 12 августа 2024Россия

«Никто не любит правды в докладах». Российский генерал объяснил, почему линия обороны в Курской области была прорвана

Депутат ГД Гурулев раскритиковал возведенную в Курской области линию обороны

Фото: Russian Defense Ministry Press Service / AP

Депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев посетил Курскую область, которая подверглась атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). После посещения российского региона он раскритиковал возведенную там линию обороны.

По словам депутата, он посетил Курскую область 7 августа — на следующий день после захода в регион украинских военных. Целью поездки было «забрать оттуда стариков», уточнил он. «Я видел, как оборудуются минные поля, но они без огневого прикрытия не дают эффекта», — написал он, задавшись вопросом, кем это было спланировано.

Кроме того, в регионе, подчеркнул Гурулев, не могли не знать о концентрации сил ВСУ в приграничной зоне. В связи с этим он указал на недостаточное обеспечение группировки прикрытия госграницы всем необходимым.

У нас никто не любит правды в докладах. У нас все хотят все слышать, что все хорошо

Андрей Гурулевдепутат Госдумы
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ВСУ пытались прорваться на территорию Беловского района

11 августа Российская армия пресекла попытку ВСУ прорваться в Беловский район Курской области. Украинские войска попытались продвинуться в районах населенных пунктов Озерки и Ивановский, однако их остановила российская военная авиация.

В результате украинская армия лишилась двух танков, двух автомобилей с боеприпасами, а также бронемашины и орудия полевой артиллерии.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Из приграничных районов области эвакуировали более восьми тысяч человек. «В пунктах временного размещения находится более шести тысяч человек. Необходимый резерв свободных мест имеется», — рассказал заместитель директора департамента информационной политики МЧС России Артем Шаров.

Глава Беловского района назвал обстановку напряженной

Обстановка в Беловском районе остается напряженной, сообщил глава района Николай Волобуев. Он обратился к местным жителям с просьбой покинуть свои дома по соображениям безопасности. Жителям для этого подготовили автобусы, которые отправятся из пункта сбора в селе Долгие Буды в Обоянский район.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

10 августа Национальный антитеррористический комитет объявил контртеррористический режим в Курской области. Бои в Суджанском и Кореневском районах региона продолжаются почти неделю. Аналогичные меры действуют в Белгородской и Брянской областях.

Президент России Владимир Путин, комментируя обстрелы в Курской области, заявил, что ВСУ ведут неизбирательную стрельбу по гражданским объектам. Путин счел ситуацию в регионе «масштабной провокацией Киева».

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      Варвара Кошечкина
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