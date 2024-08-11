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15:06, 11 августа 2024Россия

В МЧС назвали количество эвакуированных из Курской области за сутки человек

МЧС: из Курской области за сутки эвакуировались более 8 тысяч человек

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Из приграничных районов Курской области за минувшие сутки эвакуировались более 8 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель директора департамента информационной политики МЧС России Артем Шаров, пишет ТАСС.

«За прошедшие сутки из приграничных районов убыли самостоятельно и организованными колоннами более 8 тысяч человек. В ПВР (пунктах временного размещения — прим. «Ленты.ру») находится более 6 тысяч человек. Необходимый резерв свободных мест имеется», — рассказал Шаров.

По словам представителя МЧС, эвакуированные граждане размещаются в ПВР не только в Курской области, но и в других регионах страны. Прибывающим в пункты временного размещения помогают психологи МЧС России и регионального управления.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов призвал ускорить эвакуацию Беловского района. Глава региона рассказал о принятии Минобороны России и другими силовыми ведомствами всех необходимых решений для обеспечения безопасности.

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      Екатерина Грищенко
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