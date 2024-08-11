В Курской области призвали ускорить эвакуацию в Беловском районе

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что поручил главе Беловского района Николаю Волобуеву ускорить выполнение решения оперштаба об эвакуации. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Смирнов сообщил, что находится на связи с Минобороны России и другими силовыми структурами. По его словам, они принимают необходимые меры обеспечения безопасности.
«Поручил главе Беловского района ускорить выполнение решения оперштаба об эвакуации», — призвал он.
Ранее Смирнов оценил ситуацию в Курске после обстрела ВСУ. «Украинские спецслужбы распространяют слухи о панике в городе, но это не так. Обстановка — под контролем, работают оперативные службы», — подчеркнул он.
Сбитая ракета ВСУ упала на жилой дом, возник пожар. Об этом сообщил врио главы Курской области Алексей Смирнов.