В Курской области призвали ускорить эвакуацию в Беловском районе

Смирнов поручил главе Беловского района Курской области ускорить эвакуацию

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что поручил главе Беловского района Николаю Волобуеву ускорить выполнение решения оперштаба об эвакуации. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Смирнов сообщил, что находится на связи с Минобороны России и другими силовыми структурами. По его словам, они принимают необходимые меры обеспечения безопасности.

«Поручил главе Беловского района ускорить выполнение решения оперштаба об эвакуации», — призвал он.

Ранее Смирнов оценил ситуацию в Курске после обстрела ВСУ. «Украинские спецслужбы распространяют слухи о панике в городе, но это не так. Обстановка — под контролем, работают оперативные службы», — подчеркнул он.

Сбитая ракета ВСУ упала на жилой дом, возник пожар. Об этом сообщил врио главы Курской области Алексей Смирнов.