В Курске возник пожар после падения сбитой ракеты на жилой дом

Смирнов: в Курске сбитая ракета ВСУ упала на жилой дом, возник пожар

В Курске сбитая ракета Вооруженных сил Украины (ВСУ) упала на жилой дом, возник пожар. Об этом сообщил врио главы Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале.

«Сегодня сбитая украинская ракета упала на жилой дом в городе Курске. Возник пожар. На место выехали все экстренные службы», — написал он.

Ранее над Курском сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), раздалось около десяти взрывов. Незадолго до этого в городе объявили ракетную опасность.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. Регион находится под постоянными обстрелами, идут бои. Из приграничных регионов эвакуировали 76 тысяч жителей.