Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:22, 11 августа 2024Россия

В Курске возник пожар после падения сбитой ракеты на жилой дом

Смирнов: в Курске сбитая ракета ВСУ упала на жилой дом, возник пожар

Фото: Globallookpress.com

В Курске сбитая ракета Вооруженных сил Украины (ВСУ) упала на жилой дом, возник пожар. Об этом сообщил врио главы Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале.

«Сегодня сбитая украинская ракета упала на жилой дом в городе Курске. Возник пожар. На место выехали все экстренные службы», — написал он.

Ранее над Курском сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), раздалось около десяти взрывов. Незадолго до этого в городе объявили ракетную опасность.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. Регион находится под постоянными обстрелами, идут бои. Из приграничных регионов эвакуировали 76 тысяч жителей.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Курске возник пожар после падения сбитой ракеты на жилой дом

      Сборная Китая вышла в лидеры медального зачета Олимпиады-2024

      Ракетный удар по Курску назвали самым массированным с начала СВО

      Следовали начали искать активы арестованных генералов Минобороны

      Мужская сборная США по баскетболу в пятый раз подряд выиграла Олимпиаду

      Серотонин улучшил реакцию на плохие новости

      Над Курском сработали системы ПВО и раздалось около десяти взрывов

      Лукашенко раскрыл планы после ухода с поста президента Белоруссии

      В российском регионе объявили ракетную опасность

      Британский премьер отменил отпуск из-за беспорядков в стране

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше