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00:01, 11 августа 2024Россия

В российском регионе объявили ракетную опасность

Смирнов: в Курской области объявили ракетную опасность
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Globallookpress.com

Ракетную опасность объявли в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram.

Он призвал жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной или кладовой. Находящимся на улице нужно зайти в ближайшее здание или найти подходящее укрытие, подчеркнул он.

Смирнов добавил, что в регионе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее стало известно, что при атаке на Курскую область Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники. Уничтожены 22 танка, 20 бронетранспортеров, 8 боевых машин пехоты, 88 боевых бронированных машин.

Минобороны показало видео удара авиабомбами по боевикам ВСУ в Курской области.

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      Марина Совина
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