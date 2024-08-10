В российском регионе объявили ракетную опасность

Смирнов: в Курской области объявили ракетную опасность

Ракетную опасность объявли в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram.

Он призвал жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной или кладовой. Находящимся на улице нужно зайти в ближайшее здание или найти подходящее укрытие, подчеркнул он.

Смирнов добавил, что в регионе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее стало известно, что при атаке на Курскую область Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники. Уничтожены 22 танка, 20 бронетранспортеров, 8 боевых машин пехоты, 88 боевых бронированных машин.

Минобороны показало видео удара авиабомбами по боевикам ВСУ в Курской области.