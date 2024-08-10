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12:54, 10 августа 2024Россия

Минобороны РФ показало видео удара авиабомбами по боевикам ВСУ в Курской области

Минобороны показало видео удара авиабомбами по живой силе ВСУ в Курской области

Минобороны России показало видео поражения авиабомбами Су-30СМ и Су-35С ВКС живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Запись «Ленте.ру» предоставили в оборонном ведомстве.

На кадрах заметно, как с аэродрома выдвигается истребитель и летит в сторону пункта временной дислокации иностранных наемников на южной окраине Суджи, после чего видны вспышка от удара и пламя.

Ранее сообщалось, что ракетным ударом Вооруженные силы России уничтожили 15 наемников. Он был нанесен в ночное время по разведанным целям авиабомбами с универсальными модулями планирования и коррекции.

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      Илона Палей
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