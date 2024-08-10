ВС РФ нанесли ракетный удар по наемникам на окраине Суджи

Минобороны РФ: на окраине Суджи ракетным ударом уничтожены 15 боевиков ВСУ

Российские истребители Су-30СМ и Су-35С нанесли удар по скоплению живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале.

Удар был нанесен в ночное время по разведанным целям авиабомбами с универсальными модулями планирования и коррекции. После подтверждения от разведки уничтожения целей экипажи вернулись на аэродром. Сообщается о 15 уничтоженных иностранных наемников.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении 10 танков и более 20 бронемашин ВСУ.

