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12:32, 10 августа 2024Россия

За сутки в Курской области уничтожены 10 танков и более 20 бронемашин ВСУ

Министерство обороны: за сутки потери ВСУ составили до 36 единиц бронетехники

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

За сутки в Курской области Вооруженные силы (ВС) России уничтожили 36 единиц бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Министерство обороны в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в Курской области продолжаются действия для отражения попытки вторжения на территорию Российской Федерации. Так, за последние сутки группировки войск «Север» и подошедшие резервы не допустили прорыва мобильных групп ВСУ вглубь российской территории, отметили в ведомстве.

Также в Минобороны добавили, что за минувшие сутки потери ВСУ составили до 175 военнослужащих и 36 единиц бронетехники, в том числе 10 танков, 3 бронетранспортера, 2 боевые машины пехоты, 21 боевая бронемашина, а также автомобиль, 3 орудия полевой артиллерии и пусковая установка реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

Ранее сообщалось, что ВС России освободили от ВСУ село Мартыновка в Курской области. Командующий спецназом «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что российские подразделения полностью контролируют населенный пункт.

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      Екатерина Улитина
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