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11:34, 10 августа 2024Силовые структуры

ВС России освободили от ВСУ село в Курской области

Алаудинов: Российская армия освободила село Мартыновка в Курской области

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Вооруженные силы (ВС) России освободили село Мартыновка в Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командующего спецназом «Ахмат» Героя России Апти Алаудинова.

По его словам, российские подразделения полностью контролируют населенный пункт, утром прошла его зачистка.

Мартыновка находится на северо-востоке от города Суджи, за него ведутся бои. Контроль над селом позволит зачистить трассу, связывающую Суджу и Курск.

Ранее российский корреспондент заявил, что обстановка в Судже по-прежнему остается напряженной. По его словам, проезд к городу «смертельно опасен» из-за украинских дронов.

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      Илона Палей
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