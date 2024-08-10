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11:17, 10 августа 2024Россия

Российский корреспондент рассказал об обстановке в Курской области

Корреспондент «Коммерсанта» побывал в Курской области и рассказал об обстановке
СюжетМинобороны

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Обстановка в приграничном городе Судже в Курской области остается напряженной. Об этом рассказал корреспондент «Коммерсанта» Александр Черных, прибывший в регион.

Проехать в саму Суджу Черных не смог. По его словам, трасса «смертельно опасна» из-за украинских дронов. Выехавшие из приграничного города люди рассказали корреспонденту, что в последние дни у них часто объявляли воздушные тревоги, угрозу БПЛА, были слышны взрывы с границы, а ночью 6 августа после объявленной тревоги начался массированный обстрел Суджи и приграничных сел — он продолжался почти три часа.

Также жительница Суджи рассказала, что с утра 6 августа люди выбирались из города сами на своих машинах и ехали в Курск.

6 августа ВСУ начали массированный обстрел Курской области, под прикрытием которого попытались прорвать границу с использованием тяжелой техники. Факт атаки подтвердили в Минобороны. 7 августа глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов заявил, что продвижение противника вглубь России на курском направлении остановлено. По его словам, за два дня боя ВСУ потеряли на границе 315 человек.

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