Минобороны: на курском направлении ВСУ потеряли 1120 военных

При атаке на Курскую область Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники. Потери украинской армии за время боевых действий на курском направлении раскрыло Министерство обороны России.

Так, за время боевых действий уничтожены 22 танка, 20 бронетранспортеров, 8 боевых машин пехоты, 88 боевых бронированных машин. Также уничтожены 13 автомобилей, 2 самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук М1», пусковая установка реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» и 6 орудий полевой артиллерии.

В Министерстве обороны подчеркнули, что операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Ранее Минобороны показало видео удара авиабомбами по боевикам ВСУ в Курской области. По данным ведомства, в результате этой атаки был поражен пункт временной дислокации иностранных наемников на южной окраине Суджи.