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00:11, 11 августа 2024Россия

Над Курском сработали системы ПВО и раздалось около десяти взрывов

ТАСС: над Курском работает ПВО, раздалось около десяти взрывов

Фото: Globallookpress.com

Над Курском сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), раздалось около десяти взрывов. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что в небе видны сполохи взрывов. Чем именно ведется обстрел, не уточняется. Незадолго до этого в городе объявили ракетную опасность.

Информацию подтвердил в Telegram-канале врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. «В Курске работает ПВО! Не подходите к окнам!» — написал он.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. 7 августа глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов заявил, что продвижение противника вглубь России на курском направлении остановлено. Однако бои продолжаются. Соратник Кадырова Апти Алаудинов назвал их решающей битвой.

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      Марина Совина
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