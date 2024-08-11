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01:16, 11 августа 2024Россия

В Курске оценили ситуацию после обстрела ВСУ

Врио губернатора Курской области Смирнов: обстановка в Курске под контролем

Фото: Telegram-канал «Мэр Курска Игорь Куцак»

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что в Курске продолжает действовать ракетная опасность после обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Смирнов оценил ситуацию в Курске после обстрела ВСУ и отметил, что она находится под контролем.

«Украинские спецслужбы распространяют слухи о панике в городе, но это не так. Обстановка — под контролем, работают оперативные службы», — подчеркнул он.

Мэр Курска Игорь Куцак опубликовал фотографию последствий обстрела ВСУ. Он также написал, что находится на месте происшествия.

Ранее сбитая ракета ВСУ упала на жилой дом, возник пожар. Об этом сообщил врио главы Курской области Алексей Смирнов.

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      Марина Совина
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