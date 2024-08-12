Депутат Госдумы Гурулев раскритиковал линию обороны в Курской области

Депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев сообщил, что посетил Курскую область, на территории которой ведутся бои с украинскими войсками. Он также раскритиковал возведенную там линию обороны. Об этом шла речь в эфире телепередачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», фрагмент которого Гурулев опубликовал в Telegram.

По словам Гурулева, он посетил Курскую область в среду, 7 августа, — на следующий день после захода в регион украинских солдат. Целью поездки было «забрать оттуда стариков», уточнил он.

«Я видел, как оборудуются минные поля, но они без огневого прикрытия не дают эффекта», — написал он и задался вопросом, кем это было спланировано. Гурулев также заявил, что в Курской области не могли не знать о концентрации сил противника в приграничной зоне. В этой связи он указал на недостаточное обеспечение группировки прикрытия госграницы всем необходимым. «У нас никто не любит правды в докладах. У нас все хотят все слышать, что все хорошо», — резюмировал депутат.

Ранее в Госдуме высказались о возможности новой мобилизации из-за событий в Курской области. Коллега Гурулева по оборонному комитету нижней палаты Виктор Заварзин заявил, что у Москвы хватает людей для выполнения задач даже с ученом захода украинских войск на российскую территорию.