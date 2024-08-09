В Госдуме ответили на вопрос о мобилизации на фоне боев в Курской области

Депутат ГД Заварзин: вопрос о новой мобилизации в России не стоит

В Госдуме не рассматривают вопрос об объявлении в России новой мобилизации на фоне событий в Курской области. Об этом сообщил член оборонного комитета нижней палаты Виктор Заварзин журналистам радиостанции «Говорит Москва», его слова приведены в Telegram-канале.

По словам парламентария, российская группировка в зоне спецоперации насчитывает «под 700 тысяч» человек. Такого количества солдат достаточно для выполнения текущих задач, считает он.

Армия России должна достичь целей, которые обозначил начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов, в ближайшее время, подчеркнул Заварзин. Вероятно, имелось в виду обещание Герасимова разгромить вторгшегося на российскую территорию противника.

Украинские войска предприняли попытку прорваться на территорию России 6 августа. На следующий день в Генштабе сообщили, что продвижение противника было остановлено. Несмотря на это, на территории Курской области продолжаются бои. По данным Минобороны, за последние сутки Киев потерял в Курской области более 280 человек и 27 единиц бронетехники.