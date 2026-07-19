Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:19, 19 июля 2026Путешествия

Россиянка с протезом бедра покорила Эльбрус

21-летняя россиянка с протезом бедра покорила Эльбрус
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: Telegram-канал «Фонд «Жизнь в Движении» - 11 лет!»

21-летняя россиянка с протезом бедра покорила вершину Эльбруса. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба фонда «Жизнь в Движении».

17 июля жительница Саратова Александра Гладкова успешно достигла высшей точки Европы — 5642 метра. При этом девушка в 15 лет перенесла ампутацию бедра из-за несчастного случая. Летом 2025 года Гладкова уже поднималась на Эльбрус и достигла отметки 5350 метров, однако из-за штормового предупреждения вернулась назад.

Материалы по теме:
«Лучше сгореть быстро, чем долго тлеть» Как бывший спецназовец за полгода покорил опаснейшие горы мира и стал легендой
«Лучше сгореть быстро, чем долго тлеть»Как бывший спецназовец за полгода покорил опаснейшие горы мира и стал легендой
4 сентября 2021
«Ему хочется чувствовать страх» Он стал первым слепым альпинистом, покорившим Эверест. Но не остановился на этом
«Ему хочется чувствовать страх»Он стал первым слепым альпинистом, покорившим Эверест. Но не остановился на этом
4 октября 2019

«Прошлый год научил меня терпению, но мечта подняться на вершину и поднять флаг фонда никуда не исчезла, — поделилась Александра Гладкова после спуска, — Эмоции не передать словами. Я хочу, чтобы другие ребята, столкнувшиеся с тяжелыми травмами, узнали про это и тоже осознали: жизнь не заканчивается, в ней по-прежнему есть место для огромных высот».

Уточняется, что экспедиция проходила в рамках проекта «Путь к вершинам» под руководством профессионального горного гида Антона Бричевского, за плечами которого 110 восхождений на Эльбрус. С его слов, залогом успеха Гладковой стали отличная физическая подготовка, правильный психологический настрой и планомерная акклиматизация.

Ранее безногий россиянин первым в истории покорил Эверест на руках. Перед этим, осознавая все риски, уфимец составил завещание и погасил все долги по строящемуся дому, чтобы юридически защитить семью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «В Киеве ад. Закрывайте окна, нечем дышать». По украинской столице нанесен самый массовый удар баллистикой с начала СВО
    США совершили попытку изолировать город на юге Ирана
    Россиянка с протезом бедра покорила Эльбрус
    Российские военные ударили по поезду с техникой ВСУ
    Испания впервые начала тратить зимние запасы газа в разгар лета
    Военные расходы Украины вдвое превысили ее бюджет
    Бастрыкин взял на контроль дело о незаконной деятельности косметолога в Москве
    ВСУ атаковали Курскую область
    В Минобороны раскрыли цели крупнейшей с начала СВО ракетной атаки на Киев
    На ужине с Трампом резко усилят меры безопасности
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok