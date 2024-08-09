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11:36, 9 августа 2024Россия

Минобороны отчиталось о боях в Курской области и назвало потери ВСУ

Минобороны: за сутки ВСУ потеряли более 280 человек в Курской области

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 280 человек в Курской области. Об этом сообщило Минобороны России.

В военном ведомстве рассказали о продолжении боев на территории Курской области. В частности, там сообщили о нанесении ударов по районам сосредоточения живой силы и техники ВСУ.

Суточные потери противника составили более 280 человек. Помимо этого, было уничтожено 27 единиц бронетехники ВСУ, в том числе четыре танка и пять бронетранспортеров.

Украинские войска предприняли попытку прорваться на территорию России 6 августа. 7 августа глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил об остановке продвижения противника.

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      Алан Босиков
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