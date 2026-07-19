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07:32, 19 июля 2026Мир

На Западе раскрыли план неонацистов по уничтожению русских

Аналитик Джонсон: Неонацисты на Западе и Украине планируют уничтожить русских
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала высказал мнение, что значительная часть украинского и западного истеблишмента придерживается нацистских взглядов, нацеленных на уничтожение русского народа.

По его словам, прославление нацистской символики на Украине идет вразрез с исторической памятью о холокосте, а сама идеология воспроизводит нацистское деление на «сверхлюдей» и «недочеловеков».

Джонсон также обратил внимание на практические проявления этой идеологии, в частности на финансирование США биологических исследовательских лабораторий на Украине. Он отметил, что в этих лабораториях разрабатывались биологические агенты, направленные против славянских народов.

Эксперт назвал это следствием расистской идеологии, которая, по его наблюдениям, получила широкое распространение в западных странах.

Ранее в России заявили о превращении Украины в монстра, лишенного не только исторической, но и моральной памяти.

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