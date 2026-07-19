Нарколог рассказал об опасности употребления алкоголя в жару

Нарколог Исаев: Употребление алкоголя в жару переносится хуже, чем в обычную погоду

В жаркую погоду даже относительно небольшие дозы алкоголя могут переноситься организмом значительно тяжелее, чем при комфортной температуре воздуха, рассказал руководитель Клиники доктора Исаева врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев.

Эксперт рассказал, что алкоголь и жара оказывают сходное воздействие на некоторые физиологические процессы, усиливая негативные эффекты друг друга. Он объяснил, что высокая температура окружающей среды усиливает потоотделение, а алкоголь обладает мочегонным действием, увеличивая потерю жидкости и электролитов. В результате может быстрее развиться слабость, головокружение, головная боль, снижение концентрации внимания, а в тяжелых случаях – тепловое истощение и даже тепловой удар, пояснил врач.

«Дополнительную опасность представляет влияние алкоголя на сердечно-сосудистую систему. Под действием этанола расширяются периферические сосуды, что создает ощущение приятной прохлады, однако в действительности нарушается нормальная терморегуляция. Одновременно увеличивается нагрузка на сердце: учащается пульс, могут возникать колебания артериального давления. Для людей с гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца, нарушениями ритма сердца или хронической сердечной недостаточностью это может стать фактором, повышающим риск сердечно-сосудистых осложнений», — сообщил Исаев.

Обезвоживание и перегрев сами по себе способны вызывать заторможенность, сонливость и ухудшение когнитивных функций. Руслан Исаев нарколог

Врач отметил, что алкоголь усиливает эти эффекты, поэтому человек может недооценивать свое состояние, поздно замечать признаки перегрева и принимать опасные решения. По его словам, именно поэтому летом увеличивается количество несчастных случаев, связанных с купанием, управлением транспортом и другими потенциально рискованными видами деятельности после употребления алкоголя.

«Особенно осторожными должны быть пожилые люди, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, заболеваниями почек и печени, а также те, кто уже перенес эпизоды теплового удара. Для этих категорий даже умеренное употребление алкоголя в жаркую погоду связано с существенно более высокими рисками для здоровья. Если человек все же употребил алкоголь в жару, важно восполнять потерю жидкости обычной питьевой водой, избегать длительного пребывания на солнце, отказаться от интенсивных физических нагрузок и внимательно следить за своим самочувствием», — объяснил Исаев.

Ранее врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев рассказал, что при употреблении алкоголя образуется токсичное вещество, которое может поражать печень. Кроме того, по его словам, при регулярном употреблении спиртного в печени начинает накапливаться жир.