Нарколог раскрыл незаметное влияние алкоголя на печень

Врач Исаев: Алкоголь может разрушать печень незаметно для человека

Печень является главным органом, который отвечает за переработку алкоголя, поэтому она принимает на себя основной токсический удар, заявил врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что вред печени может причиняться незаметно.

«При расщеплении этанола образуется ацетальдегид — токсичное вещество, способное повреждать клетки печени и запускать воспалительные процессы. Если употребление алкоголя становится регулярным, в печени начинает накапливаться жир. Это состояние называется жировой болезнью печени или стеатозом», — объяснил Исаев.

По словам специалиста, на ранней стадии такие изменения часто обратимы. После прекращения употребления алкоголя клетки печени способны восстанавливаться, и функции органа могут нормализоваться. Речь идет о полном прекращении употребления, а не о частичном ограничении. Если же употребление алкоголя продолжается, то развивается алкогольный гепатит — хроническое воспаление ткани печени. Следующим этапом может стать цирроз.

При циррозе погибшие клетки печени постепенно замещаются плотной рубцовой тканью. Такая ткань уже не способна выполнять функции здоровой печени: обезвреживать токсины, участвовать в обмене веществ, синтезировать белки и обеспечивать нормальное пищеварение Руслан Исаев врач-психиатр, нарколог

«По сути, часть органа оказывается безвозвратно выведенной из работы. В отличие от стеатоза или токсического воспаления, сформировавшийся цирроз считается необратимым состоянием. Но даже в случае цирроза воможно значительно улучшить качество и продолжительность жизни, полностью прекратив употребление алкоголя», — отметил Исаев.

Одна из главных проблем заключается в том, что заболевания печени обычно развиваются практически незаметно, подчеркнул специалист. В самой печени отсутствуют болевые рецепторы, поэтому она не может «болеть», как, например, желудок или зуб. Человек может годами не подозревать о происходящих изменениях.

«Первые симптомы обычно появляются тогда, когда повреждение уже становится достаточно выраженным. Это могут быть повышенная утомляемость, слабость, снижение аппетита, тяжесть в правом подреберье, тошнота, нарушение пищеварения. На более поздних стадиях возникают желтушность кожи и склер, кожный зуд, отеки, увеличение живота за счет скопления жидкости, кровоточивость и другие признаки серьезного нарушения функции печени», — заявил Исаев.

Именно поэтому отсутствие жалоб не всегда означает отсутствие проблемы. Алкогольное поражение печени нередко развивается скрыто, а первые заметные симптомы появляются уже тогда, когда значительная часть функционального резерва органа утрачена, добавил специалист.

Ранее нутрициолог Светлана Ровенская рассказала, что алкоголь входит в список самых опасных продуктов для человека. По ее словам, даже для здоровых людей не существует безопасной дозы спиртного.