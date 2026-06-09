Россиянам назвали самые вредные продукты

Нутрициолог Ровенская назвала сладкую газировку и фастфуд самыми вредными продуктами

Сладкая газировка, алкоголь и фастфуд являются крайне вредными для здоровья при их регулярном употреблении. Об этом РИА Новости сообщила дипломированный нутрициолог Светлана Ровенская.

«В первую очередь я бы выделила сладкие газированные напитки, алкоголь, продукты с большим количеством добавленного сахара, ультрапереработанные снеки и фастфуд, при их регулярном употреблении, конечно», — указала специалист.

Как утверждает Ровенская, данные продукты опасны тем, что зачастую содержат много калорий, сахара, соли и жиров при относительно низкой питательной ценности.

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