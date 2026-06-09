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04:28, 9 июня 2026Забота о себе

Россиянам назвали самые вредные продукты

Нутрициолог Ровенская назвала сладкую газировку и фастфуд самыми вредными продуктами
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Robin Stickel / Unsplash

Сладкая газировка, алкоголь и фастфуд являются крайне вредными для здоровья при их регулярном употреблении. Об этом РИА Новости сообщила дипломированный нутрициолог Светлана Ровенская.

«В первую очередь я бы выделила сладкие газированные напитки, алкоголь, продукты с большим количеством добавленного сахара, ультрапереработанные снеки и фастфуд, при их регулярном употреблении, конечно», — указала специалист.

Как утверждает Ровенская, данные продукты опасны тем, что зачастую содержат много калорий, сахара, соли и жиров при относительно низкой питательной ценности.

Ранее американские диетологи раскрыли последствия ежедневного употребления зеленого чая. По словам диетолога Джеки Бридсон, у большинства людей ежедневное употребление зеленого чая может обеспечить легкий, устойчивый прилив энергии и улучшить концентрацию внимания.

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