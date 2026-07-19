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08:54, 19 июля 2026Экономика

Испания впервые начала тратить зимние запасы газа в разгар лета

Испания впервые летом тратит газ, запасенный на зиму, из-за нехватки электричества
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Испания впервые в истории начала тратить запасы газа, которые были рассчитаны на зиму, в разгар лета. Это происходит из-за дефицита электричествоо, которое нужно для работы кондиционеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ассоциации GIE.

Уточняется, что с 2 по 14 июля из подземных хранилищ изъяли 39,4 миллиона кубометров. При этом страна не просто выкачивает газ, но и не пополняет запасы. В этом месяце хранилища заполнены на 73,3 процента, что является минимумом для этого периода с 2021 года.

Такие меры пришлось принять стране из-за аномальной жаре в Европе. Потребление электричества растет из-за массового использования кондиционеров, вследствие чего газовые электростанции увеличивают выработку и им нужно больше топлива.

Ранее климатолог Камерино Массимилиано Фаццини высказался о причинах аномальной жары в Европе. По его словам, всему виной вытеснение океанического антициклона субтропическими антициклонами из пустынь.

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