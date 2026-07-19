ВСУ атаковали Курскую область

Хинштейн: ВСУ атаковали Курск и Льгов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали Курск и Льгов. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По предварительной информации, дроны ударили в четыре многоквартирных дома в Курске. Пострадала одна женщина, сейчас решается вопрос о ее госпитализации

Жильцы были эвакуированы. Губернатор пообещал всем собственникам пострадавшего имущества оказать помощь и отремонтировать поврежденные дома.

Во Льгове ВСУ ударили по продуктовому магазину, автобусу и остановке. Пострадал водитель автобуса и мужчина рядом с магазином — им оказывают первую помощь. Один из пострадавших — 40-летний гражданин Белоруссии.

Ранее 19 июля сообщалось об атаках ВСУ на Ростовскую область и Ставропольский край. В последнем был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) местного уровня.