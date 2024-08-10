«Иностранцев много». В России заявили о руководстве операцией ВСУ в Курской области штабами НАТО. Что об этом известно?

Алаудинов: атакой ВСУ на Курскую область руководит НАТО

Атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область руководит командование штабов НАТО. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил (ВС) России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

Сейчас со всех направлений мы фиксируем, что очень много французов, много поляков, то есть иностранцев много. Конечно, надо констатировать, что данная операция, она руководится командованием штабов непосредственно блока НАТО. Это вопрос однозначный, потому что украинцы сами такое сформулировать, сделать вряд ли смогут Апты Аладуинов командир спецназа «Ахмат»

По его словам, ВСУ стянули в Курскую область силы с белорусской границы. При этом за два дня было уничтожено большое количество вражеской техники, «наверное, не было за всю СВО такого».

На Западе одобрили атаку ВСУ на Курскую область

Как пишет издание Politico, западные страны, в первую очередь Германия и США, одобрили атаку ВСУ на Курскую область.

В частности, МИД ФРГ заявил, что Украина имеет право на защиту, которое «не ограничивается ее собственной территорией». Также, говорится в материале, в Берлине не давали Украине «красный свет» относительно атаки на Курскую область.

В свою очередь, США решили не поднимать шум из-за произошедшего.

В Курской области введен режим КТО

Утром 6 августа Курская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа. После этого украинские войска при поддержке танков и боевых бронированных машин попытались прорвать границу России.

В регионе четвертые сутки идут бои, введен режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны наращивает силы в приграничье, пресекая на территории Суджанского и Кореневского районов попытки ВСУ продвинуться вглубь региона.