Режим КТО ввели в Курской области

Врио губернатора Смирнов: режим КТО введен в Курской области

Режим контртеррористической операции (КТО) вводится на территории Курской области. Об этом сообщил врио губернатора российского региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

Такое решение было принято «в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины», пояснил Смирнов.

В период действия КТО в области планируется применять ряд специальных мер и временных ограничений, включая проверку документов, удостоверяющих их личность, у физических лиц. Также возможно отселение местных жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением стационарных или временных жилых помещений.

Ранее по той же причине режим КТО был введен в Брянской области.