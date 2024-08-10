На Западе одобрили атаку ВСУ на Курскую область

Politico: Запад одобрил атаку ВСУ на Курскую область

Страны Запада, в первую очередь Германия и США, одобрили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом сообщила европейская редакция издания Politico.

В частности, МИД Германии заявил, что Украина имеет право на защиту, которое «не ограничивается ее собственной территорией». Также в Берлине не давали Украине «красный свет» относительно атаки на Курскую область, подчеркивает издание.

В свою очередь, США решили не поднимать шум из-за произошедшего.

Ранее в Курской области ввели режим Контртеррористической операции (КТО). Такое решение было принято «в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины», пояснил врио главы региона Алексей Смирнов.