Получивший угрозы через мессенджер молодой россиянин попал под следствие

Во Владимирской области арестовали молодого человека за поджог релейных шкафов

Во Владимирской области арестовали молодого человека за поджог релейных шкафов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает МВД МЕДИА.

Возбуждено уголовное дело по статье 30, 205 УК РФ («Подготовка к террористическому акту»).

По данным ведомства, на 71-м километре перегона Сергиев Посад — Топорково Московской железной дороги произошло возгорание технологических объектов. Прибывшие на место полицейские обнаружили признаки умышленного поджога релейных шкафов с использованием легковоспламеняющейся жидкости.

В результате оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам транспортные полицейские задержали во Владимирской области 18-летнего подозреваемого, который являлся работником агропромышленного предприятия.

Выяснилось, что под воздействием угроз, поступивших через мессенджер со стороны неустановленных лиц, он вскрыл шкафы с железнодорожным оборудованием отверткой, облил зажигательной смесью и поджег, фиксируя действия на видео для отчета кураторам. Материальное вознаграждение в качестве мотива преступления не фигурировало.

Ранее сообщалось, что школьник поджег две АЗС в российском регионе.