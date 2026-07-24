Получивший угрозы через мессенджер молодой россиянин попал под следствие

Во Владимирской области арестовали молодого человека за поджог релейных шкафов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает МВД МЕДИА.
Возбуждено уголовное дело по статье 30, 205 УК РФ («Подготовка к террористическому акту»).
По данным ведомства, на 71-м километре перегона Сергиев Посад — Топорково Московской железной дороги произошло возгорание технологических объектов. Прибывшие на место полицейские обнаружили признаки умышленного поджога релейных шкафов с использованием легковоспламеняющейся жидкости.
В результате оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам транспортные полицейские задержали во Владимирской области 18-летнего подозреваемого, который являлся работником агропромышленного предприятия.
Выяснилось, что под воздействием угроз, поступивших через мессенджер со стороны неустановленных лиц, он вскрыл шкафы с железнодорожным оборудованием отверткой, облил зажигательной смесью и поджег, фиксируя действия на видео для отчета кураторам. Материальное вознаграждение в качестве мотива преступления не фигурировало.
Ранее сообщалось, что школьник поджег две АЗС в российском регионе.