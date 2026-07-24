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14:44, 24 июля 2026Спорт

11-летняя шахматистка побила державшийся 38 лет мировой рекорд

Шахматистка Сиванандан установила рекорд, победив гроссмейстера с рейтингом выше 2600
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Одиннадцатилетняя британская шахматистка Бодхана Сиванандан установила новый возрастной рекорд, победив гроссмейстера с рейтингом выше 2600 на турнире Dole Trophy в Экс-ан-Провансе. Об этом сообщается на сайте турнира.

В одной из партий спортсменка обыграла действующего чемпиона Франции Марк’Андриа Морицци, чей рейтинг на момент встречи составлял 2628. Сиванандану было 11 лет и четыре месяца.

Предыдущий рекорд держался 38 лет и принадлежал Юдит Полгар: в 1988 году в возрасте 12 лет и двух месяцев она выиграла у Лайоша Портиша. Ранее Сиванандан уже побеждала двух гроссмейстеров, но это ее первая победа над соперником уровня 2600+.

В следующих турах Сиванандан уступила израильскому международному мастеру Бенни Айзенбергу и затем сыграла вничью с гроссмейстером Максимом Родштейном, чей рейтинг доходил до 2710. По итогам шести туров британка набрала три очка и сохраняет шансы на вторую норму женского гроссмейстера; первую норму она оформила в десять лет, установив тогда рекорд по возрасту. Официальный рейтинг Сиванандан — 2303.

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