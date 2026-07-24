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14:42, 24 июля 2026Путешествия

Россиянка описала отель в Турции за 170 тысяч рублей фразой «сервис без особого тепла»

Туристка из России пожаловалась на сервис без тепла в четырехзвездочном отеле Антальи
Алина Черненко

Фото: worradirek / Shutterstock / Fotodom

Российская туристка отдохнула в четырехзвездочном отеле турецкого курорта Анталья и рассказала о разочаровавших ее вещах. Своими наблюдениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Читательница издания призналась, что отдых в Adonis Hotel стоил примерно 155-170 тысяч рублей на двоих в зависимости от рейса и даты вылета. «Он не новый, где-то уже заметна усталость интерьеров, уборка не идеальная, сервис без особого тепла, а пляжный формат с лестницами подходит не всем», — такими фразами описала турецкий отель соотечественница.

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Она также пожаловалась, что иногда ей приходилось заранее думать о месте у бассейна, чтобы не остаться без лежака, а интернет работал нестабильно.

Питание в отеле оказалось нормальным, но довольно однообразным, отметила россиянка. «Через несколько дней понимаешь, что меню крутится примерно по одному кругу. Для нас это не было минусом, потому что мы не ставили задачу каждый вечер открывать новые кулинарные горизонты», — констатировала она.

По словам автора отзыва, Adonis Hotel подойдет тем, кто хочет на несколько дней уехать к морю, пожить в спокойном ритме, посмотреть на Анталью и вернуться домой отдохнувшим. «Мы получили именно это: простую, теплую, спокойную перезагрузку на фоне красивого моря и летнего южного города», — заключила туристка.

Ранее российская тревел-блогерша Саша Коновалова описала отель за 150 тысяч рублей в Турции словами «минусов будет немало». Она пожаловалась на плохую шумоизоляцию, а также отсутствие круглосуточного сервиса и европейских позиций некоторых блюд.

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