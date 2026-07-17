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07:30, 17 июля 2026Путешествия

Россиянка описала отель за 150 тысяч рублей в Турции словами «минусов будет немало»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Yana Perelotova / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова описала отель за 150 тысяч рублей в Турции словами «минусов будет немало». Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор материала побывала в двух четырехзвездочных отелях в Аланье и сравнила уровень комфорта в обоих заведениях, расположенных на одном и том же пляже Авсаллара. Речь идет про «Армас» и «Ялихан», стоимость недельного отдыха на двоих в последнем составила 254 тысячи рублей. «Интересно, что у "Армаса" (более дешевого отеля) — еще и концепция "ультра все включено", а у дорогого "Ялихана" заявлено обычное "все включено"», — отметила россиянка, пытавшаяся разобраться в ценовой разнице.

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Женщина подчеркнула, что пляж в «Армасе» многолюдный, на нем есть навесы от солнца, однако пластиковые шезлонги стоят близко друг к другу. В «Ялихане» отдыхающих меньше, а приватности больше — лежаки расположены далеко друг от друга. Также в дешевый отель заселяется много россиян с детьми, а в дорогом практически нет детских развлечений.

«В целом номера неплохие, да и жить в невысоких домиках очень приятно. Единственный существенный минус — очень плохая шумоизоляция. Ну и лифтов в этих домиках нет — для кого-то это может быть важным», — описала свои впечатления от номеров отеля за 150 тысяч рублей блогерша.

Также в этой гостинице отсуствует круглосуточный сервис и европейские позиции некоторых блюд. «В качестве перекусов в отеле предлагают международный и турецкий фастфуд. Ресторанов а-ля карт с обслуживанием по меню нет. А еще в отзывах об отеле "Армас" туристы часто советуют другим гостям ездить сюда со своими стаканами», — добавила путешественница.

Коновалова пришла к выводу, что лучше переплатить за отдых и получить качественный сервис, чем наслаждаться отдыхом с шумными соседями и стоять в очереди за едой.

Ранее Коновалова назвала рабочие способы избежать отеков в жару на пляже. Так, она отметила, чтобы избежать отека, иногда достаточно сменить одежду.

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