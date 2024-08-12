Власти оценили обстановку в районе Курской области после попытки прорыва ВСУ

Глава Беловского района Курской области Волобуев назвал обстановку напряженной

Обстановка в Беловском районе Курской области, куда днем ранее, 11 августа, пытались прорваться Вооруженные силы Украины (ВСУ), остается напряженной. Об этом сообщил глава района Николай Волобуев в Telegram-канале.

«Обстановка очень напряженная», — написал руководитель района. Он обратился к местным жителям с просьбой покинуть свои дома по соображением безопасности. Жителям для этого подготовили автобусы, которые отправятся из пункта сбора в селе Долгие Буды в Обоянский район.

Днем ранее, 11 августа, ВСУ пытались прорваться на территорию Беловского района Курской области. Противник предпринял попытку атаки на населенные пункты Озерки и Ивановское. Россия отразила наступление силами военной авиации. Украинская армия потеряла два танка, автомобили с боеприпасами, а также бронемашины и орудия полевой артиллерии.

С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции (КТО). Соответствующие меры были приняты после вторжения ВСУ в Курскую область — бои в Суджанском и Кореневском районах региона продолжаются почти неделю.