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09:15, 12 августа 2024Россия

Власти оценили обстановку в районе Курской области после попытки прорыва ВСУ

Глава Беловского района Курской области Волобуев назвал обстановку напряженной

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Обстановка в Беловском районе Курской области, куда днем ранее, 11 августа, пытались прорваться Вооруженные силы Украины (ВСУ), остается напряженной. Об этом сообщил глава района Николай Волобуев в Telegram-канале.

«Обстановка очень напряженная», — написал руководитель района. Он обратился к местным жителям с просьбой покинуть свои дома по соображением безопасности. Жителям для этого подготовили автобусы, которые отправятся из пункта сбора в селе Долгие Буды в Обоянский район.

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Днем ранее, 11 августа, ВСУ пытались прорваться на территорию Беловского района Курской области. Противник предпринял попытку атаки на населенные пункты Озерки и Ивановское. Россия отразила наступление силами военной авиации. Украинская армия потеряла два танка, автомобили с боеприпасами, а также бронемашины и орудия полевой артиллерии.

С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции (КТО). Соответствующие меры были приняты после вторжения ВСУ в Курскую область — бои в Суджанском и Кореневском районах региона продолжаются почти неделю.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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