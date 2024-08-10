Режим контртеррористической операции действует в трех регионах России. Какие меры и ограничения он предполагает?

Режим КТО действует в Курской, Брянской и Белгородской областях с 9 августа

В трех российских регионах — Курской, Брянской и Белгородской областях — с пятницы, 9 августа, действует режим контртеррористической операции (КТО).

Как объяснили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), этот особый правовой режим введен в связи с предпринятой Киевом «беспрецедентной попыткой дестабилизации обстановки» в ряде регионов России.

Режим КТО вводится в соответствии с законом «О противодействии терроризму» для минимизации последствий потенциальных терактов.

Власти получают дополнительные полномочия

Введение режима КТО предполагает ряд мер и временных ограничений. Так, на территории, где он действует, усиливаются меры общественного порядка, разрешены проверки документов и досмотры автомобилей и людей, их движение можно ограничивать в любое время и в любом месте.

Власти уполномочены усиливать охрану общественного порядка и объектов, «обеспечивающих жизнедеятельность населения», а также могут запрещать продажу оружия и алкоголя.

Разрешено изъятие транспорта и проникновение в помещения

Кроме того, власти наделяются правом изымать транспортные средства частных компаний и госорганизаций для доставки нуждающихся в медицинской помощи в больницы и преследования подозреваемых в терактах. У граждан также могут изымать транспорт в «неотложных случаях».

Также представителям правоохранительных органов, проводящих КТО, разрешено беспрепятственно проникать в жилые и нежилые помещения и на земельные участки, принадлежащие физлицам и организациям.

Помимо этого власти могут приостанавливать оказание услуг связи или ограничивать использование сетей и средств связи, а также вести контроль телефонных переговоров и «иной информации, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем».