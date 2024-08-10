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01:47, 10 августа 2024Силовые структуры

В трех российских регионах на границе с Украиной ввели режим КТО. С чем связано такое решение и что это значит?

Режим КТО ввели в Брянской, Курской и Белгородской областях с 9 августа

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

В трех российских регионах, граничащих с Украиной, с пятницы, 9 августа, введен режим контртерористической операции (КТО).

Этот правовой режим действует в Курской, Брянской и Белгородской областях.

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Режим КТО ввели из-за повышения уровня угроз со стороны Украины

Сначала о введении режима КТО в Брянской области сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

После этого врио губернатора Курской области Алексей Смирнов объявил о введении режима КТО в регионе. Затем НАК сообщил об аналогичной мере в Белгородской области.

В целях обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения террористических актов диверсионно-разведывательными формированиями противника председателем Национального антитеррористического комитета, директором ФСБ России Александром Бортниковым принято решение организовать с 9 августа 2024 года проведение контртеррористических операций в Белгородской, Брянской и Курской областях

НАК

НАК объяснил такое решение тем, что Киев предпринял «беспрецедентную попытку дестабилизации обстановки» в ряде регионов России.

В НАК подчеркнули, что власти принимают дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности граждан, поддержание правопорядка и усиление антитеррористической защищенности объектов.

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При режиме КТО вводится ряд мер

Режим КТО предполагает усиление охраны общественного порядка, проверку документов, досмотр автомобилей и людей на территории, где он введен, ограничение движения автомобилей и пешеходов, приостановку или ограничение использование сетей связи и средств связи, контроль телефонных переговоров и «иной информации, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем», запрет продажи оружия и алкоголя.

Кроме того, власти получают право изымать транспортные средства организаций, а также граждан в «неотложных случаях». Также правоохранители могут беспрепятственно проникать в жилые и нежилые помещения и на земельные участки, принадлежащие физическим лицам и организациям.

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      Марина Совина
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