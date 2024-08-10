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00:49, 10 августа 2024Силовые структуры

Режим КТО ввели еще в одном российском регионе

НАК: режим КТО введен в Белгородской области

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Режим контртеррористической операции (КТО) введен на территории Белгородской области. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), передает РИА Новости.

«В целях обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения террористических актов диверсионно-разведывательными формированиями противника ..<>.. принято решение организовать с девятого августа 2024 года проведение контртеррористических операций в Белгородской, Брянской и Курской областях», — сообщили в ведомстве.

В период действия КТО предусмотрено применение ряд специальных мер и временных ограничений, включая проверку документов, удостоверяющих их личность, у физических лиц. Также возможно отселение местных жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением стационарных или временных жилых помещений.

О введении режима КТО в Курской области также сообщил врио губернатора российского региона Алексей Смирнов. Он отметил, что такое решение было принято «в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины».

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      Евгений Силаев
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