ВСУ снова попытались прорваться вглубь России. Что происходит на курском направлении?

МО: ВС РФ помешали ВСУ прорваться в Беловский район Курской области

Российская армия пресекла попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться в Беловский район Курской области. Об этом проинформировали представители Минобороны страны.

ВСУ попытались продвинуться в районах населенных пунктов Озерки и Ивановский, однако Вооруженные силы России сумели отразить наступление противника с помощью военной авиации. В итоге украинская армия лишилась двух танков, двух автомобилей с боеприпасами, а также бронемашины и орудия полевой артиллерии.

В оборонном ведомстве добавили, что за последние сутки российские солдаты сумели отразить несколько попыток прорыва ВСУ в районах населенных пунктов Толпино, Журавли и Общий Колодезь. Атака противника была сорвана бойцами группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации, дронов и артиллеристов.

Кадр: Russian Defence Ministry / Reuters

За сутки ВСУ потеряли в Курской области до 230 бойцов

За последние 24 часа украинская армия потеряла в Курской области до 230 бойцов и 38 единиц бронетехники. Информацию об этом подтвердили в Минобороны РФ.

«В том числе семь танков, три бронетранспортера Stryker, боевая машина пехоты, 28 боевых бронированных машин, а также семь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1"», — заявили представители ведомства. Также российские бойцы успешно уничтожили несколько пусковых установок и радиолокационную станцию ЗРК Patriot.

Кроме того, глава спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что за сутки ВСУ потеряли в курском селе Мартыновка 14 единиц бронетехники. Он уточнил, что речь идет о ликвидации нескольких бронетранспортеров Stryker и М113. Также в ходе сражений в данном населенном пункте ВС России поразили несколько танков и гусеничных боевых машин пехоты БМП-1 и Marder.

Из Курской области эвакуировали более восьми тысяч человек

Из приграничных районов Курской области за прошедшие 24 часа были эвакуированы более восьми тысяч человек. Данную информацию сообщил заместитель директора департамента информационной политики МЧС России Артем Шаров.

За прошедшие сутки из приграничных районов убыли самостоятельно и организованными колоннами более 8 тысяч человек. В пунктах временного размещения находится более 6 тысяч человек. Необходимый резерв свободных мест имеется Артем Шаров замдиректора департамента информационной политики МЧС России

Представитель МЧС добавил, что вывезенных из региона мирных жителей размещают не только в Курской области, но и в других регионах России. Помимо этого, с эвакуированными в такие пункты гражданами работают психологи МЧС России.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров выразил готовность принять беженцев из Курской области на территории республики. Он подчеркнул, что намерен приложить все усилия для содействия властям атакованного региона в ликвидации возникшей чрезвычайной ситуации.