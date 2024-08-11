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15:34, 11 августа 2024Бывший СССР

В России раскрыли суточные потери ВСУ в Курской области

Глава спецназа «Ахмат» Алаудинов: в Мартыновке уничтожены 14 единиц техники ВСУ

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в Мартыновке в общей сложности 14 единиц бронетехники. Об уничтожении Российской армией в районе Курской области указанных целей сообщил глава спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Его слова приводит ТАСС.

Командир подразделения уточнил, что речь идет в том числе об уничтожении бронетранспортеров Stryker и М113. Кроме того, российским военным удалось поразить танки, гусеничные боевые машины пехоты БМП-1 и Marder.

Как уточнил Алаудинов, на момент прилетов в вышеуказанных боевых транспортных средствах находились экипированные украинские военнослужащие и иностранные солдаты. В атаках помимо представителей «Ахмата» приняли участие вторая бригада спецназа и морские пехотинцы, заключил он.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили о срыве попытки прорыва ВСУ в Беловский район Курской области. В ведомстве отметили, что целью атаки украинских солдат было закрепление в населенных пунктах Озерки и Ивановский. Однако эти попытки были отражены при помощи армейской авиации. В результате ВСУ потеряли в этом районе два танка, боевую бронированную машину, орудия полевой артиллерии и два автомобиля с боеприпасами.

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      Анатолий Акулов
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