Минобороны: РФ пресекла попытку ВСУ прорваться в Беловский район Курской области

Вооруженные силы (ВС) России пресекли попытку украинских солдат прорваться в Беловский район Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны (Минобороны) РФ.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали прорваться в районах населенных пунктов Озерки и Ивановский. Однако российским военным удалось отразить это наступление при помощи армейской авиации. В результате этого украинские подразделения лишились двух танков, боевой бронированной машины, орудия полевой артиллерии и двух автомобилей с боеприпасами.

В ведомстве добавили, что в течение суток была также отражена попытка прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Толпино, Журавли и Общий Колодезь. Наступление удалось сорвать усилиями подразделений группировки войск «Север» и подошедших резервов.

В отражении атаки были применены удары армейской авиации и беспилотных летательных аппаратов, а также артиллерийский огонь. В результате ВСУ потеряли четыре бронетранспортера, включая три бронетранспортера Stryker, семь боевых бронированных машин и два автомобиля, заключили в Минобороны.

Ранее в ведомстве сообщили об уничтожении 520 бойцов ВСУ группировкой войск «Запад» после ударов российской армии по украинским подразделениям в Макеевке, Стельмаховке и Торском. В результате атаки были поражены танк, две боевые бронированные машины и пять автомобилей. Российским военным также удалось отразить две контратаки и занять более выгодные рубежи.