МО России: группировка войск «Запад» уничтожила более 520 военных и танк ВСУ

Российские военные группировки войск «Запад» уничтожили более 520 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны (МО) России в Telegram.

Как рассказали в Минобороны, армия России нанесла удары по подразделениям ВСУ в Макеевке, Стельмаховке и Торском. Также военнослужащие РФ успешно отразили две контратаки и заняли более выгодные рубежи.

«Противник потерял более 520 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины "Козак" и пять автомобилей», — говорится в заявлении МО России. В ведомстве добавили, что российские военные поразили гаубицы производства Великобритании, американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и другую технику ВСУ.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении двух малоразмерных воздушных шаров и трех беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территориями РФ. Цели были поражены в Белгородской и Курской областях.