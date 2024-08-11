Над российскими регионами уничтожили воздушные шары и дроны ВСУ

МО РФ: в Белгородской и Курской областях уничтожили воздушные шары и дроны ВСУ

В небе над российскими регионами были уничтожены воздушные шары и дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны (МО) России в Telegram.

Как рассказали в оборонном ведомстве РФ, попытки Киева совершить террористические атаки на российские территории были пресечены 11 августа, около 10:30. Уточняется, что ВСУ пытались нанести удар по Белгородской и Курской областям.

«Дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны — прим. «Ленты.ру») уничтожены три БПЛА над территорией Белгородской области и два малоразмерных воздушных шара над территорией Курской области», — говорится в заявлении Минобороны России.