В Курской области российские военные обезвредили украинскую «Бабу Ягу»

МО России: в Курской области операторы FPV-дронов обезвредили «Бабу Ягу» ВСУ

В приграничном районе Курской области российские военные обезвредили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Баба Яга». Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО) России, передает ТАСС.

Украинская «Баба Яга» была уничтожена в воздухе, рассказали в оборонном ведомстве. Уточняется, что ее поразили российские операторы FPV-дронов.

11 августа стало известно об уничтожении украинских танков в Курской области. С помощью БПЛА армия России поразила несколько единиц техники в Суджанском районе. Вместе с тем был нанесен удар по скоплению живой силы ВСУ.

Также Минобороны России сообщило о сбитых 35 беспилотниках и четырех ракетах «Точка-У» ВСУ над российскими регионами. Больше всего дронов было уничтожено над территорией Курской области.