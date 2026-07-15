ВС России в зоне СВО применят «серьезный козырь»

РИА Новости: Модернизированные Су-30СМ2 и Су-34М — серьезный козырь ВС России в зоне СВО

Модернизированные боевые самолеты Су-30СМ2 и Су-34М, которые недавно получили Вооруженные силы (ВС) России, станут серьезным козырем в зоне специальной военной операции (СВО), считает обозреватель РИА Новости Андрей Коц.

По его словам, данные самолеты создавались с учетом особенностей современных войн, а их модернизированные версии существенно эволюционировали, по сравнению с первыми образцами.

Так, Су-30СМ2 получил обновленный бортовой радиолокационный комплекс Ирбис с пассивной фазированной решеткой и мощные двигатели АЛ-41ФС1 с отклоняемым вектором тяги, а Су-34М — сменные разведывательные контейнеры: оптико-электронный (УКР-ОЭ), радиотехнический (УКР-РТ) и радиолокационный (УКР-РЛ), а также экономичный двигатель АЛ-31ФМ2. Оба самолета могут применять самые современные российские вооружения.

«Авиация стала весомым преимуществом Вооруженных сил. А в условиях, когда противник испытывает острую нехватку зенитных ракет, эту карту уже ничем не перебить», — заключает автор.

Ранее Military Watch Magazine заметил, что с последней поставкой Минобороны России получило партию истребителей-бомбардировщиков Су-34 новой модификации.

Также в июле генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха заявил, что боевые самолеты, которые используют ВС России, модернизируют на основе опыта СВО.