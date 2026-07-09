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15:51, 9 июля 2026Наука и техника

Российские самолеты модернизируют по опыту СВО

ОАК: Российские боевые самолеты модернизируют с учетом опыта СВО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Jaroslav Moravcik / Shutterstock / Fotodom

Боевые самолеты, которые используют Вооруженные силы России, модернизируют на основе опыта специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха, слова которого приводит Telegram-канал ОАК.

Комментируя поставку самолетов Су-30СМ2 и Су-34 Минобороны России, гендиректор отметил, что ОАК «ритмично и по графику» передает технику в рамках гособоронзаказа.

«Одновременно с поставками техники мы ведем работы по дальнейшему совершенствованию наших самолетов, в том числе с учетом опыта, полученного в ходе СВО», — сказал Бадеха.

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