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08:34, 11 августа 2024Россия

Средства ПВО за ночь сбили 35 беспилотников и четыре ракеты «Точка-У»

Минобороны: средства ПВО сбили 35 беспилотников и четыре ракеты «Точка-У»

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 35 беспилотников, а также четыре ракеты «Точка-У» над российскими регионами, сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

14 дронов и четыре ракеты уничтожили над Курской областью, 16 беспилотников — над Воронежской, три — над Белгородской, и по одному над Брянской и Орловской.

Ночью с 10 на 11 августе в Курске сбитая украинская упала на жилой дом, возник пожар. На место выехали экстренные службы. До этого над городом сработали системы противовоздушной обороны, раздалось около десяти взрывов. В результате инцидента пострадали 13 человек. Спасены 15 человек, эвакуированы — 30.

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      Сергей Грехов
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